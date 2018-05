Stiri pe aceeasi tema

- Smiley va canta la Arenele Romane, pe 2 iunie, pentru cel de-al patrulea an consecutiv, prezentand pentru prima data toate piesele de pe cel mai recent album al sau, „Confesiune“, in fata a 4000 de fani.

- „De unde vii la ora asta?” ii va intreba Smiley pe cei peste 4000 de oameni care vor umple pana la refuz Arenele Romane. Pe 2 iunie, artistul da startul confesiunii lui muzicale care va aduna piese de pe albumul Confesiune, lansat la sfarsitul anului trecut, dar si hit-uri precum „Acasa”, „Oarecare”…

- Vineri, 13 aprilie, Lord of the Dance revine la Bucuresti cu doua spectacole-fenomen, la unul dintre ele biletele fiind deja epuizate. „Dangerous Games” este o spectaculoasa punere in scena a unei binecunoscute si iubite capodopere, Michael Flatley fiind coregraful si regizorul proiectului, in timp…

- Chiar daca artistul nu a ajuns din nou in fața altarului, așa cum s-ar putea crede, noua piesa pe care o lanseaza aduce multe noutați. „Ce-ar fi sa ne casatorim?” este prima colaborare muzicala pe care Horia o are cu HaHaHa Production și inceputul unei promițatoare… casnicii muzicale. „La finele anului…

- Doar doua zile ne despart de reintalnirea cu artista olandeza Caro Emerald, care va sustine un concert special de Martisor la Sala Palatului, pe 28 februarie. Inclus in segmentul est-european al turneului „Emerald Island”, show-ul va aduce la Bucuresti atmosfera plina de caldura si culoare a unei insule…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- La doar doua zile dupa ce s-a aflat ca intre Smiley și Ana, fiica lui Mircea Baniciu, a existat un schimb de mesaje nepotrivite, artistul și iubita sa oficiala și-au facut apariția la o petrecere cu ștaif. Gesturile facute de Gina Pistol in preajma lui Smiley au vorbit de la sine despre cum este relația…