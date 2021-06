Vot pentru desființarea Institutului Revoluției Române

Senatul a votat, cu majoritate de voturi, inițiativa USR PLUS – PNL de desființare a Institutului Revoluției Române, anunță USR PLUS. Senatorul USR PLUS de Iași, Cristi Berea, a afirmat că Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 trebuie să fie desființat deoarece nu s-a achitat… [citeste mai departe]