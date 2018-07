Şmecherii la Declaraţiile de Avere şi Interese de la Primăria Carei Au aparut Declaratiile de Avere ale angajatilor aparatului de specialitate al primarului de la UATM Carei. Doar 89 de Declaratii. Si de aceasta data exista angajati care cred ca UATM Carei este o firma proprietate privata si nu o organizatie guvernamentala ce functioneaza din bani publici. Cel mai smecher, de departe, este ginerele lui Kovacs Eugen sau Jeno. Acesta a trantit o Declaratie de Avere din care lipsesc datele din dreptul sotiei sale precum si bunurile trecute pe ultima sa Declaratie de Avere. Declaratia din 2018… Declaratie 2016 si 2015…cea din 2017 lipseste cu desavarsire Nu… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

