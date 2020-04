Șmecher de Hârlău, luat pe sus de mascați. S-a dat în stambă pe Facebook Barbatul avea deja antecedente, fiind cercetat pentru o fapta de lovire pe care ar fi comis-o la finele anului trecut. Atunci, pe strada Nicolae Iorga din Harlau, a lovit cu pumnul in fata un barbat, care a avut nevoie de 7-9 zile de ingrijiri medicale. Chiar și așa, individual a inceput sa aibe probleme și cu politistii din localitate. Amendat contraventional pentru diferite postari de pe reteaua sociala, Moldoveanu s-a intalnit pe 7 aprilie, aproape de miezul noptii, cu un agent de politie judiciara de la Compartimentul rutier din oras, pe care l-a amenintat cu acte de violenta. Lasat in libertate… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii ieseni au desfasurat 14 perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru inselaciune, 11 persoane fiind retinute pentru 24 de ore,iar ulterior 6 dintre acestea au fost arestate preventiv, anunța news.ro.”La data de 16 aprilie 2020, politistii Serviciului…

- Polițiștii ieșeni au desfașurat 14 percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru inșelaciune. 11 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. La data de 16 aprilie 2020, politistii Serviciului de Investigații Criminale Iași și Secției nr. 2 Poliție Rurala…

- Politistii ieseni au desfasurat, in cursul zilei de joi, 14 perchezitii domiciliare pe raza comunei Ciurea, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru inselaciune, in urma carora 11 persoane au fost retinute pentru 24 de ore. Perchezitiile au fost derulate de politistii…

- TURNU RUIENI – Politistii din Caransebes au reusit sa dea, ieri, de urmele unui tanar de 22 de ani care aparea intr-o transmisiune live pe Facebook, tinand o arma in mana si amenintand cu moartea o alta persoana! „S-au efectuat de urgența verificarile necesare, in urma carora polițiștii, sub coordonarea…

- Zeci de persoane de etnie roma dintr-un cult occidental s-au strans pe o strada din comuna Cojasca, județul Dambovița, pentru a se ruga sa scape de coronavirus, imaginile fiind transmise live, pe Facebook. Polițiștii au amendat pana acum 18 persoane pentru ca astfel de reuniuni sunt interzise in…

- Zeci de persoane s-au strans pe o strada din comuna Cojasca, județul Dambovița, pentru a se ruga sa scape de coronavirus, imaginile fiind transmise live pe Facebook. Polițiștii au amendat pana acum 18 persoane, pentru ca astfel de reuniuni sunt interzise in condițiile pandemiei, informeaza Hotnews.…

- RESITA – Politistii resiteni de la Investigatii Criminale au retinut, marti, un barbat de 30 de ani din municipiu, banuit de o talharie calificata pe care ar fi comis-o luni, 23 martie, undeva in jurul orei 13.30! Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi fost surprins de agentul de paza al unei societati…

- Un șofer a avut parte de șocul vieții, vineri seara, cand s-a dus sa ridice camionul pe care-l lasase defect pe o strada din sectorul 5 al Capitalei. In mijlocul de transport a gasit un cadavru! Politistii au demarat o ancheta. Incidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 19.00. Prin apel la numarul…