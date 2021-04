Smartphone-urile din seria OPPO Reno 5 au intrat în magazinele din România Noua serie de smartphone-uri OPPO Reno5 este disponibila in magazinele partenerilor OPPO din Romania. Astfel, cei interesați vor putea vedea și testa cele mai noi smartphone-uri OPPO progresiv in peste 600 de puncte de vanzare ale retailerilor și operatorilor de telefonie mobila pe teritoriul intregii țari. Noile modele OPPO Reno5 5G și OPPO Reno5 Lite vor fi diponibile in magazinele online și offline: Altex, eMag, EuroGSM, Flanco, Media Galaxy și a operatorilor de telefonie mobila Digi, Orange și Vodafone. Smartphone-urile din gama OPPO Reno5 sunt extrem de competitive datorita tehnologiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

