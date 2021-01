Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National pentru Sanatate Publica a transmis, acum doua zile, avizul pentru ridicarea masurii de carantinare incepand cu data expirarii acesteia, pentru unele localitati din judetul Constanta.Vorbim despre Cumpana, Cernavoda, Targusor si Techirgiol, care vor avea carantina ridicata incepand…

- Potrivit ICCJ, Sectiile Unite ale Instanțeu supreme s-au reunit, astazi, și s-a decis, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale asupra Legii privind modificarea și completarea Legii nr.241/2015 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Sesizarea privește, totodata, neconstituționalitatea…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European, intr-un moment in care UE a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului vizand in special societati, relateaza AFP. "Destinul nostru este sa castigam…

- Cand spui Partidul Național Liberal sau Tineretul Național Liberal ai tendința sa te gandești la formațiuni politice. Insa dincolo de asta sunt oameni, ca noi ceilalți. Cel puțin, in TNL vorbim de oameni care au muncit pentru a ajunge in pozițiile in care sunt, dincolo de asta chiar de candidați la…

- Coronițe, ingerași, aranjamente din brad, decorațiuni pe diferite teme, ornamente fantastice, toate te indeamna sa simți magia sarbatorilor de iarna la tine acasa! Și asta doar comandand dintr-un singur loc in care reducerile sunt in toi: www.myodeco.ro ! Transportul este gratuit in perioada 10-20 decembrie…

- REALM, Cezar Guna și Rico888 lanseaza Changed me, o piesa cu versuri oneste și vulnerabile, care spune trei povești emoționante, despre suferința și putere, bazate pe trairile și experiențele artiștilor. Changed me are un mesaj inalțator, care da incredere și optimism, sentimentul ca orice este posibil…

- Spitalul Metropolitan este de joi primul spital privat care primește pacienți cu COVID-19. Carmen Orban, directorul general al Grupului Monza Romania, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cum s-a ajuns la decizia de a primi 60 de pacienți cu coronavirus, dintre care 30 in stare grava, la Terapie…

- Pe numele complet Adriana-Laurenția Stoica, Laura Stoica, cum o știm cu toții, s-a nascut pe data de 10 octombrie 1967 și a decedat pe data de 9 martie 2006, la varsta de numai 39 de ani. Au trecut 14 ani de atunci, iar astazi ar fi implinit 53 de ani daca ar fi trait. Iata […] The post Viața Laurei…