Stiri pe aceeasi tema

- „O coaliție sau o alianța politica nu se face de dragul cuiva sau impotriva cuiva. Un astfel de construct politic trebuie sa aiba in vedere un proiect pentru cetațenii Romaniei. Pentru a face acest lucru, este nevoie de incredere și de un proiect serios de țara, care sa vizeze dincolo de anul electoral,…

- Programul Made in Romania, „aproape obligatoriu pentru Bursa de Valori Bucuresti”. In editia din acest an a programului au fost inrolate 386 de companii, ceea ce reprezinta o crestere de 130% fata de prima editie, a declarat Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca colaboreaza cu Rusia și are incredere in ea nu mai puțin decat in Occident, informeaza Rador . ”Nu am niciun motiv sa nu am incredere in ei. Pe cat de de incredere este Occidentul, intr-atat de incredere este și Rusia. In ultimii 50 de ani am…

- „Exclus sa iesim de la guvernare. Colegii mei mei care au afirmat asta au suparari, sipe buna dreptate, au tras un semnal de alarma, dar nu s-a pus problema in PNL in niciun for de conducere. Nu a existat subiectul iesirii de la guvernare intr-o discutie interna a PNL”, a afirmat Rares Bogdan, joi la…

- ”Sau iesim de la guvernare, sau ne ducem in cap! Sa fie clar: PNL trebuie sa sustina masuri liberale si nu impotriva principiilor liberale! Sa nu uite ca el reprezinta un electorat care l-a mandatat cu un scop in Parlamentul Romaniei, nu doar sa faca figuratie sau sa fie "brelocul" cuiva, in speta al…

- Fostul deputat, Alexandr Slusari, denunța incalcari din partea partidului PAS, care ar „racola candidați de la alte partide pro-europene”, pentru alegerile locale din aceasta toamna. Mai mult, fostul vicepreședinte al Parlamentului acuza partidul de guvernare ca șantajeaza și amenința aleșii și edilii…

- Fostul deputat, Alexandr Slusari, denunța incalcari din partea partidului PAS, care ar „racola candidați de la alte partide pro-europene”, pentru alegerile locale din aceasta toamna. Mai mult, fostul vicepreședinte al Parlamentului acuza partidul de guvernare ca șantajeaza și amenința aleșii și edilii…

- Rareș Bogdan a declarat, luni, ca guvernanții trebuie sa vada cum se poate face restructurarea astfel incat sa nu mai fie persoane care plimba mape, iar sistemul sa se eficientizeze.„Trebuie sa vedem, in primul rand, ce restructurari facem si de unde taiem cheltuielile. Inainte de a impovara, trebuie…