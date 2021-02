Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Drochia Nina Cereteu critica masurile recent adoptate de Comisia nationala extraordinara de sanatate publica. Potrivit ei, restricțioarea activitații piețelor nu va duce decit la o imbulzeala și mai mare. Totodata, noile restricți lovesc și in ageții economici din sectorul HoReCa,…

- Mai mult de 10 milioane de persoane au primit o prima doza de vaccin anti-COVID-19 in Marea Britanie, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Matt Hancock, transmite Reuters. 'Aceasta este o borna cu o semnificatie imensa in efortul nostru national impotriva acestui virus', a subliniat Hancock…

- Industria turismului trebuie sa beneficieze de despagubiri in regim de urgenta si orice inchidere a activitatii in HoReCA face si mai grea restartarea si arunca si mai multi angajati in somaj si operatori in faliment, a declarat miercuri presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- Portugalia va limita incepand de duminica, timp de 15 zile, plecarile propriilor cetateni in afara granitelor tarii, ca urmare a progresiei necontrolate a celui de-al treilea val de COVID-19, care joi a provocat un nou record zilnic de 303 morti si 16.432 de noi infectari in aceasta tara cu 10,3…

- Guvernul a anunțat ca noile restricții vor fi impuse pentru urmatoarele șapte zile.Noile restricții vor intra in vigoare pe 3 ianuarie, de cand va fi aplicata și una de mobilitate pe timpul nopții, care va incepe la ora 21:00, cu o ora mai devreme decat pana acum.Purtatorul de cuvant al Guvernului a…

- California a adoptat luni restrictii dure din cauza Covid-19, ordonand oamenilor sa stea acasa si inchiderea magazinelor neesentiale. Statul New York a cerut spitalelor sa mareasca numarul de paturi cu 25%, in conditiile in care Statele Unite sa pregatesc pentru o noua crestere a cazurilor de infectare…

- Guvernul bulgar a decis, miercuri, inchiderea școlilor, a restaurantelor și a centrelor comerciale, in contextul in care spitalele sunt depașite de explozia numarului de infectari cu COVID-19, potrivit AFP....

- Fracțiunea PPDA a propus audierea prim-ministrului referitor la executarea sarcinilor pe care urma sa le execute Guvernul dupa audierea raportul Comisiei parlamentare de ancheta referitor la concesionarea „Aeroportului Internațional Chișinau”. Raportul a fost dat publicitații cu un an in urma, pe 4…