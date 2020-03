Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria sa, Biserica Ortodoxa Romana le cere credincioșilor sa stea acasa și anunța ca a luat decizia sa suspende, pe o perioada nedeterminata, savarșirea slujbei Sfantului Maslu de obste. 1. La toate parohiile, Sfanta Liturghie si celelalte slujbe liturgice se vor oficia in lacasul…

