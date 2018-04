Slujba Sfintei Lumini Slujba Sfintei Lumini Așa cum ați aflat, la Ierusalim, la Biserica Sfântului Mormânt, pelerini români, alaturi de credinciosi din lumea întreaga, asteapta slujba Sfintei Lumini. Un reportaj de la corespondentul nostru, Dragos Ciocîrlan. Corespondența din Ierusalim - Reporter: Dragoș Ciocîrlan - Ce va doriți de Paști?

-: Îmi doresc de Paști sa vad Sânta Lumina, în primul rând, și sa am moarte calugareasca, sfârșitul calugaresc, sa mor în manastiri, nu prin spitale, și sa rabd totul ce vine de la…

