- Dupa ce anul trecut, in noaptea Invierii, porțile bisericilor din Iași au fost deschise doar pentru preoții care au slujit inauntru, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a stabilit reguli clare pentru reintoarcerea credincioșilor de anul acesta. La Catedrala Mitropolitana doua monitoare mari vor fi amplasate…

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Iasilor, preotul Constantin Sturzu, a declarat ca Slujba din noaptea de Inviere va fi oficiata pe esplanada Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si a indemnat credinciosii care vor sa participe la ritualul religios sa respecte regulile perioadei de pandemie,…

- Slujba din noaptea de Inviere de la Catedrala Mitropolitana din Iași va incepe la miezul nopții și se va desfașura pe esplanada pana spre ora 02.30. Se va sluji doar afara pentru a permite cat mai multor credincioși sa fie partași la cea mai mare sarbatoare a intregului an liturgic. Cei care vor participa…

- Patriarhia a anunțat joi cum se va desfașura slujba de Florii la Catedrala Patriarhala. In cazul in care vremea va fi nefavorabila, slujba va avea loc in interior, cu participarea a cel mult 70 de credincioși. Potrivit unui comunicat al patriarhiei, evenimentele liturgice prilejuite de sarbatoarea Intrarii…

- Atat de Pastele catolic, cat si de cel ortodox, slujba de Inviere se va desfasura in conditii normale. In cele doua nopti vor fi ridicate restrictiile de circulatie. Premierul Florin Cițu a discutat joi cu reprezentanții cultelor religioase despre modul in care vor fi oficiate slujbele de Inviere…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu si coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 Valeriu Gheorghita s-au intalnit joi la Palatul Victora, cu reprezentantii cultelor religioase din Romania si cu cei ai Secretariatului…

- Alianta pentru Unirea Romanilor cere Guvernului si Comitetului National pentru Situatii de Urgenta "corectarea hotararilor ce impun restrictii de deplasare" pentru noaptea Invierii, in perspectiva zilei de 4 aprilie, cand este Pastele catolic si a zilei de 2 mai - Pastele ortodox. "In aceste sfintite…

- Alianța pentru Unirea Romanilor spune ca, in aceste nopți creștinii iși doresc sa participe la slujba Invierii, urmata de Sfanta Liturghie. Prin urmare, considera membrii AUR, este necesara derogarea de la restricțiile de deplasare intre orele 23:00-05:00, una dintre masurile impuse de CNSU in data…