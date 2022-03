Guvernul Sloveniei a decis sa fixeze, incepind de marti, pretul benzinei si motorinei la 1,503 si, respectiv, 1,541 euro pe litru, a anuntat ministrul Economiei, Zdravko Pocivalsek. Masura vine in contextul puternicei scumpiri a carburantilor, care s-a inregistrat in ultimele saptamini, preturile atingind niveluri record. Pentru a le limita, Guvernul a luat ca baza pretul cel mai scazut pe c