- O slovena de 22 de ani a fost condamnata vineri la doi ani de inchisoare dupa ce și-a taiat mana cu un fierastrau circular in speranța de a incasa o asigurare de aproape 400.000 de euro, a anunțat agenția de presa STA, preluata de AFP. Soțul sau, in varsta de 30 de ani, a primit […] Articolul Doi ani…

- Naționala Moldovei a suferit prima infrangere in noua ediție a Ligii Natiunilor. "Tricolorii" au pierdut la limita, scor 0-1 meciul de la Ljubljana cu Slovenia. Damjan Bohar a marcat singurul gol al partidei in minutul 28.

- Liga Natiunilor continua duminica, 6 septembrie, pe Stozice Stadium din Ljubljana cu intalnirea dintre Slovenia si Moldova, care fac parte din grupa C3. Partida este programata pentru ora 19:00.

- Despina Cusa, sotia luptatorului anticomunist George Cusa, a murit. Desi Securitatea i-a zis sa se desparta de sotul sau, femeia a refuzat, preferand sa devina, la randul ei, o victima a sistemului.

- # Un parinte in mormant, altul la pușcarie. Copiii femeii ucise chiar de soțul acesteia se afla in grija bunicii materne și au beneficiat de consiliere psihologica Pe 29 septembrie 2018, Andreea Turlea, la doar 29 de ani, era ucisa cu mai multe lovituri de cutit de catre sotul ei, Alin Turlea, in bucataria…

- Mikola Statkevich, unul din liderii Opoziției din Belarus, care executa în prezent o pedeapsa de 15 zile de închisoare, a fost din nou condamnat la o pedeapsa similara, a declarat luni soția sa, potrivit AFP. Verdictul a fost pronunțat în absența avocatului sau, justiția din…