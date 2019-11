Stiri pe aceeasi tema

- Jan Kuciak realizase anchete asupra activitatilor dezvoltatorului imobiliar Marian Kocner. El a fost ucis in 2018, impreuna cu logodnica sa Martina Kusnirova, la domiciliul sau situat la aproximativ 60 km de Bratislava, intr-o executie in stil mafiot. Asasinarea sa a declansat ample manifestatii…

- Presa slovaca a publicat un document judiciar din ancheta privind uciderea jurnalistului Jan Kuciak, din care rezulta ca omul de afaceri care a ordonat asasinarea a recurs la acest gest dupa ce a constatat ca este imposibil sa-l faca sa taca. Omul de afaceri slovac Marian Kocner este acuzat de procurori…

- Țari cu structuri industriale similare cu cea a Romaniei, precum Germania, Franța, Austria, Marea Britanie, Polonia, Cehia au prețuri mici la energie, Germania avand un preț cu 25% mai mic decat cel al țarii noastre, de 40,9 eur/MWh, pe cand Romania atinge 54 eur/MWh, anunța marii consumatori.Asociația…

- ORA DE IARNA 2019. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora, ceasurile fiind date inapoi. Astfel, duminica, 27 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an, avand 25 de ore. ORA EXACTA…

- Trecerea de la ora de iarna la ora de vara si invers a fost reglementata printr-o directiva europeana in anul 2001. Toate statele europene isi schimba ora in ultimul weekend din martie si ultimul weekend din din octombrie. Dar reintroducerea orei de vara dateaza de fapt din 1977. Schimbarea…

- Productia auto din Germania ar putea scadea cu circa 21% in acest an, ceea ce ar putea duce la o scadere direct proportionala a cererii germane de echipamente auto fabricate in Romania, respectiv cu o valoare de 3,6 miliarde de lei. Productia auto germana din 2019 ar putea scadea cu un milion…

- În pitorescul vechi oraș românesc Timișoara o scurta plimbare prin Piața Libertații te va aduce în fața unei cladiri vechi banale. Intrând printr-un bar, vei ajunge la Muzeul Consumatorului Comunist, de marimea unui apartament. Este o fascinanta fereastra catre trecut spre o…