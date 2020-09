Slovacia: Noi arestări, inclusiv a trei judecători, în cazul jurnalistului asasinat O unitate speciala a politiei slovace a arestat trei judecatori proeminenti si doi presupusi complici luni sub suspiciunea de coruptie in legatura cu cazul jurnalistului ucis, relateaza dpa. Politia a declarat luni pe pagina sa de Facebook ca au fost initiate proceduri penale impotriva altor sase persoane. Potrivit informatiilor media, printre cei arestati se numara seful tribunalului regional Zilina, seful unei instante districtuale si un judecator acum pensionat. De la uciderea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale in februarie 2018, politia slovaca a investigat retelele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

