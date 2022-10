Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati pe numele carora autoritatile judiciare din Germania au emis mandate europene de arestare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor au fost depistati, joi, in urma unor perchezitii efectuate in municipiul Urziceni, la persoane banuite de detinere ilegala de arme si munitii, potrivit…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita pun in aplicare 26 de mandate de perchezitie domiciliara, dintre care 16 in municipiul Urziceni si 10 in comuna Barbulesti.De asemenea, vor fi puse in executare 15 mandate de aducere, persoanele depistate urmand…

- Percheziții și in Dambovița la persoane banuite de inșelaciune, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata și fals in declarații, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 7 percheziții…

- Joi dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița efectueaza 7 percheziții domiciliare, in municipiul Urziceni și comuna Manasia, pentru documentarea activitații infracționale a unor persoane banuite de camata și șantaj. Potrivit IGPR, din cercetari a reieșit ca persoanele…

- Joi, 8 septembrie 2022, ofițeri de politie din cadrul Serviciilor Judetene Anticoruptie Sibiu si Alba, insotiti de lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu, au efectuat 3 perchezitii domiciliare si 1 perchezitie asupra unui vehicul urmand ca procurorul de caz, dupa finalizarea…

- PERCHEZIȚII la persoane banuite de INȘELACIUNE, SPALARE DE BANI, in aceasta dimineața, 8 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sprijiniți de luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in aplicare 7 mandate de percheziție domiciliara, patru in județul…

- In data de 31 august 2022, ofițeri de poliție ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice,…