Slipknot la Bucuresti: Program si reguli de acces

- Renumita trupa britanica Placebo revine la Bucuresti pe 13 iulie 2022 la Romexpo, in aer liber. Black Magic Trees si Red Roll vor deschide showul de la Romexpo, ambele trupe din Italia. Placebo se numara printre unele dintre cele mai cunoscute formatii din Marea Britanie. Bazele acesteia au fost puse…

- Slipknot canta pe 20 iulie la Romexpo in cadrul Metalhead Meeting 2022! Pe scena vor mai urca si Jinjer din Ucraina si Vended din Statele Unite! Jinjer vin din Dontesk, Ucraina, si au la activ deja aproape 15 ani de prezenta pe scena muzicala. Una dintre cele mai iubite formatii din Europa de Est, Jinjer…

- Ce este BANCAS? ASE București și BNR organizeaza in parteneriat, incepand cu anul universitar 2022/2023, un program de master cu specializare in activitatea bancilor centrale, in cadrul Facultații de Finanțe, Asigurari, Banci și Burse de Valori (FABBV). Acest master se numește BANCAS. BANCAS are ca…

- Legendara trupa britanica, IRON MAIDEN, canta la Romexpo pe 26 mai 2022, in aer liber! Invitatii speciali la Bucuresti sunt germanii de la Lord Of The Lost care vor canta in deschiderea concertului. Mult asteptatul turneu ajunge si in Romania dupa ce a fost vazut de aproape doua milioane de fani, find…

- Nicole Cherry va canta in deschiderea „Papi Juancho Maluma World Tour” de pe 8 aprilie de la București in fața miilor de romani ce vor fi prezenți la Romexpo. Una din cele mai iubite artiste din Romania, Nicole Cherry va fi prezenta pe aceeași scena cu superstarul columbian Maluma pentru un show incendiar.…