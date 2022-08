Slavă lui Rabelais Vom intra intr-o epoca in care resursele de materii vor conta la fel de mult ca si tehnologia. Epoca energiei ieftine, dupa cum spunea un comisar european, a luat sfarsit. Epoca revendicarilor abia a inceput. *** Orwell e un mic copil fata de realitatea ce ni se roteste azi in fata ochilor. Multe din deciziile pe care le iau liderii nostri europeni ne duc cu gandul la romanul lui Francois Rabelais intitulat „Groaznicele si inspaimantatoarele fapte si ispravi ale preavestitului Pantagruel, rege al Dipsozilor, feciorul marelui urias Gargantua", care a vazut lumina tiparului, la Lyon, la mijlocul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

