ŠKODA se pregătește să lanseze noul KAROQ facelift Fotocredit: SKODA SKODA a prezentat doua schițe de design care previzualizeaza versiunea facelift a modelului KAROQ. SUV-ul compact al producatorului de automobile ceh – introdus pe piața in urma cu patru ani, in 2017 – va primi o actualizare de design, dar și noutați in ceea ce privește tehnologiile. Prezentarea sa in media digitala va avea loc pe 30 noiembrie. Prima schița ne dezvaluie noua secțiune frontala a lui SKODA KAROQ, una și mai distincta. Grila SKODA a crescut in lațime și a capatat o forma hexagonala. Aspectul dinamic este subliniat de luminile de zi reproiectate, care sunt acum… Citeste articolul mai departe pe auto-testdrive.ro…

Sursa articol si foto: auto-testdrive.ro

