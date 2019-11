In urma cu cateva zile, Skoda a publicat primel schițe cu viitorul Kamiq GT. Acum, producatorul din Mlada Boleslav ofera primele imagini și detalii referitoare la noul SUV coupe. Skoda Kamiq GT va fi disponibil exclusiv in China, cea mai mare piața de desfacere a producatorului ceh. Skoda Kamiq GT, al doilea SUV coupe dezvoltat de producatorul ceh, are o lungime de 4.409 mm (+19 mm raportat la versiunea din China a lui Kamiq), inalțimea masoara 1.606 mm,...