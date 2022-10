Ski Mask The Slump God a lansat Ooga Booga!

Stiri pe aceeasi tema

- Leah Kate a lansat EP-ul “Alive and Unwell”. Confesional și increzator, acest proiect o gasește pe Leah Kate sapand adanc din nou, intruchipand atat indrazneala neplacuta, cat și vulnerabilitatea bruta a legendelor rock care au precedat-o. Momente precum „Alive and Unwell” arata cat de reala este dispusa…

- Sera a lansat piesa „Pretty Face”, despre acel tip de persoana care este intr-o relație din toate motivele greșite, cum ar fi banii și statutul, dar scapa de toate consecințele acțiunilor sale doar din cauza acelei „fețe draguțe”. „Pretty Face” este un single funky și pozitiv, scris și produs de aceeași…

- Un satelit al NASA a captat o imagine a Soarelui in care pare ca acesta „zambește”. Este vorba de fapt despre gauri coronale, locurile unde exploziile rapide de vant solar țașnesc in spațiu. Fenomenul ar putea produce aurore pe Terra, relateaza The Guardian. Agenția spațiala americana a publicat imaginea…

- Berre a lansat single-ul „Better Off Alone”. Berre Vandenbussche (21 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in propriul sau garaj și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale melodiilor indragite l-au facut remarcat, iar cand a…

- 2022, anul lui Emilian. Artistul HaHaHa Production inregistreaza succes dupa succes: a lansat colaborarea “Una”, HIT-ul pe care l-a interpretat alaturi de Connect-R, a lansat “Gura ta”, unul dintre cele mai populare single-uri de pe TikTok, a fost ales sa faca parte din sezonul nou “Te cunosc de undeva”,…

- Daca in urma cu cateva zile, Nicki Minaj a fost desemnata laureatul Video Vanguard Award de anul acesta la MTV Video Music Awards, iar in weekend, ea a cantat cu Drake și Lil Wayne la un spectacol de reuniune Young Money, acum artista lanseaza piesa “Super Freaky Girl”. Piesa “Super Freaky Girl” include…