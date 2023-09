Skatepark langa pumptrack in zona Poligon! Au sosit mai repede cele 6 elemente achizitionate pentru iubitorii de skateboard, role, trotineta sau BMX. Pumptrack-ul modular a fost reconfigurat, iar intregul perimetru a fost extins, pentru a putea fi amenajat si un veritabil skatepark. Se mai fac ajustari, iar in curand amat ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

