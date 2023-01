Stiri pe aceeasi tema

Fostul ofițer de poliție Mihail Popkov, care ispașește o condamnare pe viața pentru uciderea a 80 de persoane, a declarat pentru Vesti Irkuțk ca este pregatit sa mearga la razboi, a informat canalul rusesc TV Rain (Dozhd).

Administratia Biden a format un grup de lucru extins pentru a investiga modul in care componente americane si occidentale, inclusiv microelectronica de productie americana, ajung in dronele de fabricatie iraniana pe care Rusia le-a lansat cu sutele in Ucraina, au declarat pentru CNN mai multi oficiali…

Organizatia paramilitara Wagner ia in calcul sa recruteze femei detinute in inchisorile rusesti si sa le trimita sa lupte in Ucraina, dupa ce a procedat in mod similar si cu barbatii, a declarat miercuri patronul sau Evgheni Prigojin, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Marina SUA a anuntat, sambata, confiscarea a unui milion de cartuse, precum si a lansatoare de rachete introduse ilegal, conform acesteia, pe nava din Iran catre Yemen, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Statele aliate vor creste consistenta efectivelor si capabilitatilor in Romania, a declarat, vineri, seful Statului Major al Apararii (SMAp), Daniel Petrescu, informeaza Agerpres. El a participat, alaturi de ministrul Apararii, Angel Tilvar, la ceremonia militara dedicata Zilei Statului Major al…

Hackeri care au legatura cu armata Rusiei s-au aflat, cel mai probabil, in spatele atacurilor ransomware de luna trecuta asupra unor organizatii de transporturi si logistica din Ucraina si Polonia, au afirmat, joi, reprezetanti ai Microsoft, citati de CNN.

Fortele ucrainene au lichidat 600 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 75.440 - potrivit unui raport publicat, sambata, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, anunța RBC, potrivit Rador.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca rușii mint atunci cand spun ca atacurile teroriste din Ucraina impiedica inaintarea forțelor Kievului, pentru ca armata ucraineana demonstreaza contrariul, scrie RBC, potrivit Rador.