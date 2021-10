Situri ascunse? Misterele civilizației Maya se adâncesc (VIDEO) Exista situri arheologice ale infloritoarei și evoluatei civilizații Maya, care nu au fost niciodata cercetate, pana in prezent. Formațiunile au fost detectate de sus, cu tehnologia numita lidar – care inseamna „detecție și interval de lumina”. Astfel, acest tip de detectare sugereaza ca multe asemenea complexe arheologice erau orientate dupa rasaritul soarelui din anumite zile importante și pareau sa foloseasca numarul 20 – baza calendarelor scrise mai tarziu – ca unitate fundamentala. „Nu exista inca calendarul scris in acel moment”, spune Takeshi Inomata, arheolog la Universitatea din Arizona… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

