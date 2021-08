Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu nu știe cat costa o paine in Romania, pentru ca nu consuma paine, s-a justificat el in fața ziariștilor. „Știți cat este prețul la o franzela, la un litru de ulei?”, a fost intrebat Florin Cițu. „Nu pot sa spun, nu mananc paine. Incerc sa nu mananc paine”, a zis premierul Romaniei.…

- Dupa Turcia și Grecia, Bulgaria se confrunta cu temperaturi caniculare, fiind inregistrate unele dintre cele mai mari temperaturi din ultimii noua ani. In mai multe localitați temperaturile au ajuns la peste 40 de grade Celsius. In sudul tarii, doua incendii majore de vegetatie au izbucnit luni, pe…

- Șoferul a oprit mașina intr-o zona intens circulata din Capitala, pe șoseaua Olteniței. Omul nu a mai vrut sa iși continue drumul și a explicat polițiștilor care l-au legitimat de ce. Barbatul in varsta de 90 de ani uitase drumul spre casa, și-a dat seama de situație și a cerut ajutor echipajului de…

- Lytton, orașul din British Columbia care a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, 49 de grade Celsius a luat pur și simplu foc. Padurile s-au aprins, iar oamenii au fost evacuați de urgența. Martorii au relatat ingroziți pe rețelele de socializare ca focul s-a aprins dintr-o…

- British Columbia cea mai vestica provincie din Canada se confrunta cu o situație dramatica. Valul de calduta care a dus la temperaturi record a ucis in trei zile 230 de persoane. Autoritațile vorbesc despre o perioada unica in istoria Canadei, potrivit CNN. Pana vineri, in Canada, temperaturi de 49,5…

- Este risc enorm de inundații pe raul Putna. Apele raului au atins un nivel istoric, depasindu-l cu 3 centimetri pe cel din vara anului 2005, cand au avut loc inundațiile devastatoare in care 14 oameni au murit luați de viituri, 7 dintre ei din localitatea Vadu Roșca. Administratia Nationala „Apele Romane”…

- Primaria municipiului Timisoara va avea in dotare un tomograf pentru copaci. Scopul acestuia este sa scaneze arborii din zonele pietonale și nu numai, iar cei care reprezinta un pericol vor fi taiați. Tomograful pentru copaci costa aproape 40.000 de euro. Un tomograf care scaneaza trunchiul copacilor…

- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…