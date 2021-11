Situatie paturi ATI: Doar trei pacienti bolnavi de Covid-19 mai poate primi Spitalul Medgidia

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia paturilor ATI din spitalele constantene este ingrijoratoare. Potrivit informatiilor transmise de autoritati, la Spitalul Judetean Constanta, dintr un total de 27 de paturi ATI, mai sunt disponibile doar trei. Spitalul Mangalia nu mai are niciun pat liber dintr un total de noua locuri. In aceeasi…

- Peste 600 de elevi, profesori și cadre auxiliare din Argeș, bolnavi de COVID. Sute de clase au activitate online. Situația COVID din unitațile de invațamant preuniversitar din județul Argeș, actualizata in data de 11.10.2021. Numar de elevi confirmați COVID (aflați in online) 440 Numar profesori…

- Situatie grava in invațamant, in Argeș. 7313 de copii din 293 de clase sunt in online. Situația COVID din unitațile de invațamant preuniversitar din județul Argeș, actualizata in data de 08.10.2021. Numar de elevi confirmați COVID (aflați in online) 384 Numar profesori confirmați COVID (aflați in…

- Un nou val de infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore, in județul Dolj. Nu mai puțin de 528 de persoane au fost depistate cu Sars-Cov2. Patru persoane și-au pierdut viața in ultima zi din cauza virusului, iar secțiile ATI sunt in continuare pline. Raport 03.10.2021 ora 9: · Nr. probe alocate…

- Situația COVID din unitațile de invațamant preuniversitar din județul Argeș, actualizata in data de 29.09.2021. Numar de elevi confirmați COVID (aflați in online) 155 Numar profesori confirmați COVID (aflați in online) 41 Numar total personal didactic auxiliar și nedidactic confirmați COVID 12…