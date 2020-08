Stiri pe aceeasi tema

- Un cititor al Digi24.ro, vindecat de Covid, a vrut sa ajute și sa doneze plasma cu anticorpi pentru tratamentul altor romani aflați in spitale. Ne-a scris insa ca s-a lovit de mai multe obstacole in demersul sau, inclusiv de unul financiar. Mai exact i s-a spus ca trebuie sa plateasca, și inca o suma…

- Rata vindecarii in cazul pacienților bolnavi de coronavirus care au fost tratați cu plasma este extrem de scazuta. Conform medicilor din Sibiu, doar 30% din pacienții tratați cu plasma s-au vindecat.Aproximativ 30% dintre pacientii cu COVID-19, in stare foarte grava, care au primit plasma…

- Un pacient pozitiv la coronavirus care era in stare critica, in secția ATI de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, a fost vindecat dupa ce a fost tratat cu plasma imuna. „Al doilea pacient care a primit tratamentul cu plasma convalescenta are o evoluție buna, și-a revenit. Era in stare critica,…

- Nu mai puțin de 16 fotbaliști de la echipa braziliana Vasco Da Gama au fost testați pozitiv pentru coronavirus. Asta in condițiile in care trei coechipieri de-ai lor s-au vindecat de Covid-19 și au revenit la antrenamente, noteaza sport.sky.it.”Jucatorii care au avut rezultate pozitive vor fi monitorizati…

- Tenorul italian Andrea Bocelli a marturisit ca el și intreaga sa familie au fost infectați cu coronavirus. Artistul de 61 de ani a fost diagnosticat in 10 martie, s-a vindecat, iar acum a ales sa doneze plasma pentru a-i ajuta pe cei care se lupta cu aceeași boala, noteaza click.ro. „Experiența mea…

- Primul pacient tratat cu plasma la Spitalul Judetean din Galati s-a vindecat de COVID-19. Barbatul de 46 de ani a primit plasma imbogatita cu anticorpi de la doua persoane care s-au vindecat de coronavirus. Doua teste au confirmat ca nu mai are COVID-19, dar starea lui ramane grava din cauza sechelelor…

- Persoanele care au suferit de COVID-19 și s-au vindecat au dezvoltat in plasma anticorpi, care pot combate noul coronavirus. Aceasta plasma sanguina poate fi folosita pentru a-i trata pe cei aflați intr-o situație critica. Pentru acești pacienți care s-au vindecat de covid-19, printr-o inițiativa privata…

- Un pacient care s-a vindecat la jumatatea lunii aprilie de COVID-19 s-a prezentat voluntar la Centrul Regional de Transfuzii din Timisoara pentru a dona plasma pentru bolanavii infectati cu coronavirus. Aceasta este prima donare de acest fel facuta la Timisoara, anunța news.ro.Potrivit unui…