- Imaginile filmate de calatorii prinși in vagoane și postate pe internet sunt cumplite. Oamenii se straduiesc din rasputeri sa iși țina capul deasupra apei care a ajuns in metrou in urma unor inundații fara precedat cauzate de precipitațiile abundente. 12 dintre calatori ar fi murit inecați, sunt ultimele…

- Racheta New Shepard a lui Jeff Bezos și-a incheiat calatoria de 11 minute spre spațiu, in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord s-au aflat patru pasageri – trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite. Bezos și ceilalți trei astronauți au ajuns in siguranța…

- Echipele de salvare fac eforturi pentru a ajunge la cei 12 muncitori care s-au refugiat intr-o remorca, din cauza viiturii, in județul Vrancea. Pana acum, doar o persoana a fost evacuata, un baiat de 16 ani, cu ajutorul unui sistem tip tiroliana. Conform ISU Vrancea, cele 12 persoane aflate intr-o zona…

- Un barbat din Sibiu a intrat inarmat cu un cutit intr-un magazin. Polițiștii au reușit sa-l imobilizeze dupa ce s-au luptat minute in șir cu acesta. Clienții unui magazin din Valea Aurie s-au speriat ingrozitor in momentul in care și-a facut apariția un barbat care avea in mana un cuțit. Oamenii au…

- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…

- Oamenii de știința avertizeaza ca Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ de pe Pamant, ar putea erupe. Mauna Loa ar putea fi reactivat de un vulcan invecinat, Kilaues. Potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), o erupție a Mauna Loa nu este iminenta, insa au fost raportate…