- Guvernul Italiei a decis sa ''inchida orice activitatea de productie pe teritoriu care nu va fi strict necesara, cruciala si indispensabila pentru a ne garanta bunurile si serviciile esentiale'', a spus premierul Giuseppe Conte intr-un discurs oficial pentru a anunta acest ''pas suplimentar'' in…

- Australia a inchis vineri zonele unde locuieste populatia aborigena in aceasta tara, pentru a o proteja de coronavirus, si a inceput sa-i caute pe cei circa 2.700 de pasageri ai unui vas de croaziera care au debarcat la Sydney, de teama ca acestia sa nu fie contaminati, informeaza vineri AFP potrivit…

- "Sunt asistenta și in momentul de fața ma confrunt cu aceasta urgența medicala. Imi este și mie frica, dar nu de a merge la cumparaturi, ci de a merge la munca. Imi este frica pentru ca masca s-ar putea sa nu acopere cum trebuie fața, sau ca m-am atins din greșeala cu manuși murdare, sau ca poate…

- Premierul italian Giuseppe Conte l-a intampinat joi la Napoli pe presedintele francez Emmanuel Macron la primul summit bilateral dupa cel de la Lyon, din 2017, relateaza AFP potrivit Agerpres. In efortul de a relansa relatiile cu Italia, presedintele Frantei este insotit de o delegatie de 11 ministri.…

- In Italia, sapte persoane au murit din cauza coronavirusului, iar 229 sunt infectate cu virusul ucigas. Ultima persoana decedata este un barbat in varsta de 62 de ani, care avea probleme de sanatate. In nordul Italiei sunt 11 localitati aflate in carantina, la intrarea si la iesirea din aceste zone…

- Primii pasageri de pe nava Diamond Princess, unde 542 de oameni, inclusiv un roman, s-au infectat cu noul coronavirus, au inceput debarcarea, miercuri, dupa 14 zile de carantina, scrie BBC News.Pasagerii de pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in largul Japoniei de doua saptamani…

- Dan Nistor, 31 de ani, va fi luni prezent la reunirea clubului Dinamo. Acesta nu vrea sa plece la Craiova, club care ofera 300.000 de euro pe el. Dinamo și Craiova s-au ințeles pentru ca Nistor sa plece, clubul alb-roșu urmand sa incaseze 300.000 de euro. Ionuț Negoița, finanțatorul „cainilor”, și Bogdan…