Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea in carantina a maternitații Odobescu din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, dupa ce cinci asistente au fost depistate ca fiind infectate cu coronavirus, pune intr-o situație fara precedent gravidele din Timișoara și nu numai. Asta pentru ca nu se pot interna nici la cealalta maternitate…

- Gest impresionant al unui fermier din Valcea. Barbatul sare in ajutorul tuturor persoanelor sau instituțiilor care au nevoie și iși doneaza toata producția de ceapa pe care o are. La scurt timp dupa ce a facut anunțul pe pagina sa de facebook, zeci de oameni l-au contactat și i-au cerut sa-i aprovizioneze.…

- Raul Patrașcu, noul manager al Spitalului Județean Timișoara, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca a cerut Ministerului Sanatații sa trimita Corpul de Control in cadrul unitații medicale pe care o conduce. Asta dupa ce, susține Patrașcu, computerul tomograf cumparat in vara anului 2018 de catre Ministerul…

- Este epidemie de gripa in Romania, iar autoritațile au luat o decizie fara precedent! Au declansat alerta medicala dupa doar doua saptamani epidemice, si nu trei, asa cum spune procedura. Motivul este alarmant.

- Din primele informații obținute de Realitatea PLUS, studenții au facut o escala in Doha. La sosirea in Romania, le-a fost verificata temperatura. Aceștia au dezvaluit ca li s-au facut verificari și la plecare, in aeroportul din China.Tinerii au povestit ca, in China, situația este alarmanta: oamenii…

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…

- Noul manager al Spitalului Județean Timișoara, liberalul Raul Patrașcu, a anunțat ca factura la energie electrica a Spitalului Județean Timișoara va scadea cu 15 la suta, dupa ce a decis sa achiziționeze curent de pe bursa. The post Factura mai mica la energie electrica la Spitalul Județean. Noul manager…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, considera ca decizia Guvernului de a-și angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi este o ”linie roșie peste care nu se poate trece”, precizand ca in cazul in care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte…