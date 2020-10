Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dorobaț, manager la Spitalul clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași, a confirmat joi seara la Digi24 ca in spitalul pe care il conduce nu mai este niciun loc și nici la spitalele suport. De asemenea, nu mai exista niciun loc la terapie intensiva.

- Situatie limita in spitalele COVID si suport COVID din judetul Iasi. Ieri, mai erau libere sapte paturi la Terapie Intensiva si opt locuri la confirmati, in toate unitatile medicale. Desi spitalul modular ar rezolva problema crizei de locuri pentru pacientii COVID 19, acesta intarzie sa-si deschida…

- In spitalele din judetul Iasi mai sunt, in acest moment, doar 20 de locuri libere pentru pacientii Covid-19. Managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, a spus ca la Terapie Intensiva nu mai sunt decat cinci locuri libere la Spitalul de Neurochirurgie. Ea a adaugat ca in ultimele luni…

- "La Boli Infectioase nu mai este niciun loc la Terapie Intensiva. Mai sunt cinci locuri la Compartimentul special organizat de ATI de la Spitalul de Neurochirurgie. Pentru confirmati erau 20 locuri libere, in conditiile in care ieri (alataieri – n.r.) au fost peste 60 noi cazuri. In acelasi timp, in…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase a declarat ca in acest moment nu mai exista niciun pat disponibil pentru pacientii cu infectia cu SARS COV 2 aflati in stare critica. "La Boli Infectioase nu mai este nici un loc la Terapie Intensiva. Mai sunt cinci locuri la Compartimentul special…

- Iasul are 61 de cazuri noi si se mentine pe locul 3 la numarul de infectari din tari, dupa Bucuresti si Vaslui. a Spitalul de Boli Infectioase mai exista un singur loc disponibil la Terapie Intensiva, iar la ATI la Spitalul de Neurochirurgie unde sunt destinate 16 locuri pacientilor cu COVID sunt ocupate…

- Medicii fac apel la responsabilitate si ii avertizeaza pe cetateni ca spitalele mari nu mai au locuri la Terapie Intensiva, indiferent de gravitatea cazurilor acestea fiind tratate la spitalele teritoriale. „Se pune problema daca vor mai fi locuri in unitatile ATI locale“, dezvaluie un medic neurolog.

- Inca o zi de foc in sistemul sanitar iesean. Ieri, Spitalul CFR, unitate suport Covid, a ramas fara locuri, cele 80 de paturi fiind ocupate in totalitate. Situatia nu era roz nici la Spitalul de Boli Infectioase, unde, dupa externari, mai existau 12 locuri la saloanele de confirmati si doua paturi la…