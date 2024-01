Stiri pe aceeasi tema

- Rabla 2024: Cați bani mai primesc romanii pentru a-și cumpara mașini electrice noi. Valoarea voucherelor, redusa de Guvern Rabla 2024: Cați bani mai primesc romanii pentru a-și cumpara mașini electrice noi. Noile reglementari prevazute in programului Rabla Plus prevad alocarea unui voucher de 25.500…

- Guvernul Germaniei a ajuns la un acord cu privire la bugetul sau pentru 2024 si va mentine restrictiile actuale privind datoria publica, anul viitor, dupa saptamani de negocieri tensionate, au anuntat miercuri partenerii coalitiei aflata la guvernare, transmite CNBC, informeaza News.ro.Potrivit acordului,…

- Allview, brandul unei companii din Brașov, a intrat oficial pe piața mașinilor electrice și a lansat marți modelul electric CityZEN. Acesta este al doilea autoturism electric autohton realizat in China, dupa Dacia Spring. Mașina electrica AllView CityZEN va avea un preț de vanzare de 7.990 euro, cu…

- VIDEO: Cea mai ieftina mașina electrica „romaneasca” vine de la Brașov. Cum arata AllView CityZEN. Poate fi condusa de la 16 ani Allview, brandul unei companii din Brașov, a intrat oficial pe piața mașinilor electrice și a lansat marți modelul electric CityZEN. Acesta este al doilea autoturism electric…

- Dupa o scadere semnificativa a vanzarilor la produsele de origine animala, in acest an, de cateva zeci de procente chiar, estimarile privind sarbatorile sunt destul de rezervate in ceea ce privește carnea de porc, mai ales ca este de așteptat ca și prețurile sa se majoreze cu circa 10%, fața de luna…

- Dupa o scadere semnificativa a vanzarilor la produsele de origine animala, in acest an, de cateva zeci de procente chiar, estimarile privind sarbatorile sunt destul de rezervate in ceea ce privește carnea de porc, mai ales ca este de așteptat ca și prețurile sa se majoreze cu circa 10%, fața de luna…

- Ministerul Aprrii din Letonia a anunat c a semnat joi 30 noiembrie un contract cu compania german Diehl Defence pentru achiziionarea sistemului de aprare aerian de raz medie IRIST. Valoarea este de aproximativ 600 de milioane de euro iar livrarea sistemelor de aprare aerian cu raz medie va înce...

- Sistemul Garantie-Returnare prin care, la achizitia unei bauturi, romanii vor plati o garantie de 0,50 lei pe care o vor putea recupera doar la predarea ambalajului in centrele speciale de colectare, devine operational de joi. Prin acest sistem, Romania va colecta sapte miliarde de ambalaje anual, plasandu-se…