Situație dramatică la New York - Firmele de pompe funebre nu…

Pandemia de COVID-19 a lovit crunt SUA iar New York-ul, cel mai mare focar american, este cofruntat cu o situație dramatica. Proprietarii firmelor de pompe funebre din New York nu mai fac fața numarului mare de victime provocate de pandemia de Covid-19, noteaza stirileprotv.ro.

”Este ireal”, spune Pat Marmo, care deține o firma in Brooklyn. In mod normal, se poate ocupa de cel mult 65 de cereri. ”Joi dimineața, a avut 185!”, scrie Associated Press.

Din acest motiv, ține zeci de trupuri in subsol și intr-o capela. ”Fiecare om de acolo nu e doar un trup. E un tata, o mama, un bunic. Nu sunt…