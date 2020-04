Stiri pe aceeasi tema

- Germania are peste 58.000 de pacienți cu Covid-19, iar duminica dimineața bilanțul arata 455 de decese. Oamenilor li s-a recomandat sa stea in case, sunt interzise ieșirile in grupuri, dar “strazile nu sunt impanzite de poliție, nici de militari cu mainile pe arme. Lumea e destul de relaxata aici”,…

- Scandal in spitalele din Barlad, județul Vaslui. La fel ca in multe spitale din țara, medicii se plang de lipsa dotarilor și a echipamentelor. In plus, pacienții care vor fi primiți, bolnavi de coronavirus, ar putea fi internați impreuna cu cei prezenți deja in...

- Numarul in creștere al spaniolilor diagnosticați cu COVID 19 este in continua creștere, iar spitalele din Peninsula nu mai fac fața la numarul de imbolnaviri. Astfel, numai luni, 23 Martie 2020, numarul persoanelor infectate si al celor decedate: 33.089 afectate si respectiv 2.182. In spitalele din…

- In spitalele din Romania pot fi tratati peste 4.000 de pacienti COVID-19 Ministrul Sanatații, Victor Costache. Spitalele din România pot trata patru mii de bolnavi Covid-19, iar în Bucuresti sunt 1.700 de paturi libere, a spus aseara, în exclusivitate la DIGI 24, ministrul…

- Medicii ieșeni sunt pozitivi in ceea ce privește situația COVID-19 și asta pentru ca absolut toți pacienții internați in acest moment la Iași sunt bine și raspund bine la tratament. Spitalele s-au reorganizat, s-au aflat noi detalii despre coronavirus, iar medicii inainteaza cu toate forțele pentru…

- Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care doctorii si spitalele se pregatesc pentru cresterea numarului de pacienti cu COVID-19, relateaza mediafax.Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care…

- Bilanțul deceselor in Italia in urma epidemiei de coronavirus a urcat in ultimele 24 de ore cu 196, ajungand la 827, o creștere cu 31% fața de ziua precedenta, a anunțat miercuri Agentia italiana pentru Protectie Civila, care vorbește despre cea mai mare creștere in cifre absolute de cand a inceput…

- In Lombardia, regiunea bogata din nordul Italiei aflata in centrul epidemiei de coronavirus din tara, deficitul de paturi de spital si de materiale medicale ii pun pe medici in fata unor alegeri din ce in ce mai dificile, noteaza marti site-ul Politico.In timp ce numarul celor infectati continua…