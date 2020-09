Stiri pe aceeasi tema

- Rata de crestere a industriei de media si divertisment din Romania se va reduce in acest an la 0,26%, de la peste 8% in 2019, ca urmare a restrictiilor impuse de pandemia COVID-19, valoarea pietei urmand sa atinga 2,613 miliarde euro, conform celei de-a 21-a editii a raportului PwC Global Entertainment…

- Rata de crestere a industriei de media si divertisment din Romania se va reduce in acest an la 0,26%, de la peste 8% in 2019, ca urmare a restrictiilor impuse de pandemia COVID-19, valoarea pietei urmand sa atinga 2,613 miliarde euro, conform celei de-a 21-a editii a raportului PwC Global Entertainment…

- Piața auto din Romania a continuat sa scada, ca efect al crizei generate de epidemia de coronavirus. Inchiderile de fabrici și carantina din perioada martie – mai a produs efecte și in luna a opta din acest an. Direcția Regim Permise și Inmatriculare Vehicule a raportat un volum al pieței auto de 15.115…

- Cați angajați au disparut din Uniunea Europeana, din cauza pandemiei. Cel mai sever declin din istorie Numarul angajatilor a scazut cu 2,8% in zona euro si cu 2,6% in Uniunea Europeana in trimestrul doi din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Industria turismului din Bulgaria resimte din greu urmarile pandemiei de coronavirus.De exemplu, numarul turiștilor care veneau din Romania, pe litoralul bulgaresc a scazut cu aproape 70% fața de anul trecut, iar criza acestei ramuri a economiei continua sa se agraveze, dupa cum spun angajații…

- Pe fondul restrictiilor impuse in contextul pandemiei COVID-19, economia franceza s-a contractat cu 13,8%. Perioada de restrucții a impactat negativ sectorul turistic si consumul din intreaga Europa, Franta nefiind o exceptie in acest caz, scrie Bloomberg, conform Mediafax.Cu toate acestea,…

- Partidul ADER face apel insistent la forțele politice sa nu politizeze situația dramatica in care se afla Romania si cetatenii ei, ca urmare a consecintelor Pandemiei. Este evident pentru toți romanii ca partidele aflate azi la guvernarea țarii nu reușesc sa managerieze eficient aceasta situație…

- Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar“ din Campina, cea mai mare de acest gen din tara, nu va mai organiza, cel mai probabil, in acest an o sesiune de admitere din cauza pandemiei de coronavirus.