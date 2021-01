Numarul de incidente in care minorii au murit sau au fost raniți grav in urma unor abuzuri sau a neglijenței a crescut, in Anglia, dupa primul lockdown, care a fost instituit anul trecut, conform unor cifre furnizate de The Child Safeguarding Practice Review Panel. Potrivit sursei citate, organizația a primit din luna aprilie pana in septembrie un numar de 285 de notificari de incidente grave, in creștere comparativ cu anul 2018 cand organizația a primit 225 de astfel de avertismente. Statistica include copii care se aflau in ingrijire si au murit, chiar daca in toate cazurile nu a fost vorba…