Stiri pe aceeasi tema

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat, marți, intr-o conferința de presa ca in acest moment nu se impune starea de alerta in Sectorul 1 al Bucureștiului. Prefectul a spus ca discuțiile dintre reprezentanții primariei Sectorului 1 și cei ai companiei de salubritate au fost destul de bune in cadrul…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. In acest moment, sunt 60 de persoane internate, dintre care 57 din judetul Constanta si 3 din alte judete. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.871 de persoane…

- Fost jucator al ”cainilor” in 2007 și actual antrenor in L3, la Foresta Suceava, sarbul Ivan Gvozdenovici, 43 de ani, vorbește despre experiențele sale in Romania și povestește episoade speciale traite la Steaua Roșie Belgrad, unde a fost capitanul echipei la inceputul anilor 2000 - Mister Gvozdenovici,…

- Responsabilii spitalului de la Lețcani au fost trași din nou la raspundere. Datorita combinațiilor facute la licitația pentru achiziția unitații medicale, in timpul mandatului deținut de Maricel Popa, la CJ Iași, Asociația Euronest este buna de plata. Situația spitalului mobil de la Lețcani Solicitarea…

- Situația epidemiologica din județul Cluj este alarmanta, doar în ultima saptamâna au murit 41 de oameni infectați cu COVID-19. Azi, 28 martie s-au raportat 10 decese în județul Cluj. Totalul numarului de decese din cauza…

- În ultimele 24 de ore, 353 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate la Cluj. 6 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: - Rata incidentei…

- „Reprezentantul Romaniei la OMS trage un semnal de alarma cu privire la situația ingrijoratoare a exploziei de cazuri de Covid-19. Din pacate, mulți pacienți in stare grava nu mai pot fi primiți in spital din cauza lipsei de locuri la ATI. Alexandru Rafila atenționeaza ca situația poate deveni din ce…

- Emilian Imbri a vorbit despre creșterea ingrijoratoare a cazurilor de coronavirus. Din cauza acestor cazuri a crescut și numarul paturilor de ATI ocupate de cazurile grave iar sistemul medical da semne de slabiciune. "Situația pe care o avem acum e rezultatul catorva saptamani bune in care nu am avut…