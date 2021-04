Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a declarat ca sansele ca Termocentrala Mintia sa reporneasca in perioada urmatoare sunt zero, deoarece aceasta nu are avize de mediu si nici bani pentru stocuri de carbune. Potrivit edilului, 20 la suta dintre deveni sunt afectati de nefunctionarea termocentralei,…

- Așa cum anunța și intr-o declarație in exclusivitate pentru REPLICA – INFO HD, data ieri (vezi integral declarația mai jos), primarul municipiului Deva, Florin Oancea nu s-a oprit la solicitarea publica de demisie a conducerii Complexului Energetic Hunedoara (CEH). El a trimis ministrului Energiei,…

- Aproape 4.000 de apartamente, institutii publice, scoli si licee din municipiul Deva raman, in continuare, fara caldura si apa calda de la reteaua de termoficare, pentru a sasea zi consecutiv, in absenta carbunelui necesar pentru functionarea Termocentralei Mintia. "Vom porni Termocentrala Mintia atunci…

- Sindicatul Solidaritatea Hunedoara, de la Termocentrala Mintia, s-a adresat marti premierului Florin Citu si mai multor institutii ale statului, intre care si Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, solicitand pornirea "de urgenta" a termocentralei si atragand atentia asupra mai multor riscuri…

- Situatie greu de gestionat la Deva! La o saptamana dupa reluarea activitații, Termocentrala Mintia se opreste din nou, dupa ce stocul de carbune a fost epuizat. Mii de apartamente din Deva, scoli si institutii publice vor ramane fara incalzire si apa calda de maine.

- Energeticienii de la Termocentrala Mintia au protestat, luni, in fata sediului administrativ, nemultumiti de intarzierea salariilor si a altor drepturi banesti, dar si in semn de solidaritate cu minerii din Valea Jiului, o parte a sindicalistilor deplasandu-se apoi la Deva, unde au fost primiti de prefectul…

- Termocentrala Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a fost oprita in cursul noptii de joi spre vineri din cauza ca nu mai are carbune, ceea ce inseamna ca in jur de 4.500 de apartamente ale locuitorilor din Deva si institutii publice din oras nu mai primesc agent termic. "Complexul…

