- Medicul timișorean Dorel Sandesc, vicepresedintele Societatii Romane de Terapie Intensiva, descrie intr-un singur cuvant situația din secțiile ATI, sufocate de numarul de cazuri de COVID-19: „Iadul”. Doctorul trage un dramatic și puternic semnal de alarma cu privire la situația disperata in care valul…

- In secțiile ATI ale spitalelor din Romania sunt 4.175 de paturi, iar 3.000 dintre acestea sunt chiar paturi de terapie intensiva, in sensul ca ele sunt dotate cu monitor de funcții vitale și ventilator, a explicat joi, la B1 TV, prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societații Romane de Anestezie…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica faptul ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania, șase dintre aceștia fiind la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”, a explicat…

- Cazurile noi de infectare cu COVID-19 se mențin ridicate. Numai in ultimele zile am avut parte de peste 200 de cazuri noi inregistrate in doar 24 de ore, cu un maxim sambata, 14 august (408 de cazuri noi) și un minim luni, 16 august (286). Duminica, 15 august, au fost raportate 323 de cazuri noi.Saloanele…