- Sectia ATI a spitalului Witing pune la dispoziție 10 paturi pentru persoanele infectate cu Covid-19. Ministerul transporturilor administreaza o rețea de 15 spitale, din care 10 sunt unitați suport COVID-19, se precizeaza intr-un comunicat de presa. La eforturile de a combate pandemia COVID-19, Spitalul…

- Spitalul Witting din Capitala iși transfera pacienții de COVID aflați in stare grava catre alte unitați spitalicești, deși are in dotare o secție de Terapie Intensiva echipata, in toamna anului trecut, cu aparatura noua. In timp ce numarul pacienților ATI crește in toata țara, 16 paturi stau nefolosite…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu nu exclude posibilitatea ca Bucureștiul sa intre in carantina, daca rata infectarilor cu Covid-19 trece de șase la mie. „Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca…

- Interpretul de muzica lautareasca, Nelu Ploieșteanu, se afla in stare grava la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din Capitala. Artistul este bolnav de COVID-19, plamanii fiindu-i afectați in proporție de 70%. „In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu.…

- In unele spitale din Capitala, locurile pentru internarea pacienților cu COVID-19 sint practic epuizate. Respectiv, in contextul in care numarul infectarilor cu coronavirus este in creștere, am intrebat mai multe instituții medicale din Chișinau despre numarul de paturi disponibile, transmite ZdG.md.…

- O ședința de urgența a fost convocata la Ministerul Sanatații in aceasta dimineața, incepand cu ora 11.00, pentru cautarea de soluții privind creșterea numarului de paturi din secțiile de ATI COVID. Și ieri a avut loc la Ministerul Sanatații o ședința pe aceeași tema, dupa ce premierul Florin Citu a…

- Autoritatile anunta masuri pentru suplimentarea locurilor pentru pacientii infectati cu coronavirus, cei care au forme moderate si severe de boala. Dupa o discutie cu managerii spitalelor din Bucuresti s-au identificat 50 de noi paturi ATI si 140 de paturi de terapie intermediara, acest lucru urmand…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat anunta ca doua unitati de terapie intensiva mobila vor fi amplasate pe langa doua spitale din Capitala, respectiv la Spitalul Sfantu Ioan si, cel mai probabil, la spitalul Victor Babes, cele doua adaugandu-se TIR-ului ATI cate functioneaza la Institutul Marius Nasta.