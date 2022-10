Stiri pe aceeasi tema

- Situatia este critica in Ucraina, in urma mai multor atacuri rusesti, in ultimele zile, ale unor centrale electrice, care au cauzat intreruperi importante de curent electric, odata cu apropierea iernii, avertizeaza marti presedintia ucraineana, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent…

- „In pregatirea summiturilor care vor avea loc la Praga, am avut astazi discutii cu presedintele Consiliului European Charles Michel, prim-ministrul Luxemburgului Xavier Bettel, si prim-ministrul Finlandei Sanna Marin, cu privire la reuniunea Comunitatii Politice Europene si principalele subiecte ale…

- Razboi in Ucraina, ziua 192. Situatia de la Zaporojie este departe de a se fi calmat. Ucrainenii au atacat o baza militara rusa din apropierea centralei nucleare, iar rusii au dat ultimatum celor 5 inspectori AIEA sa plece in 24 de ore. Lupte grele se dau

- Situație critica la Liceul “Ion Vidu” din Timișoara, inainte de inceperea școlii. Situația este critica la Liceul de arta “Ion Vidu” din Timișoara, cu trei zile inainte de inceperea noului an școlar. Instituția se confrunta cu infiltrațiile de apa prin acoperiș, iar directorul instituției...

- Ucraina isi sarbatoreste Ziua Nationala sub amenintarea bombardamentelor Rusiei. La Kiev si in alte orase, festivitatile obisnuite au fost anulate, de teama unor atacuri brutale. 24 august marcheaza 31 de ani de independenta fata de Uniunea Sovietica. Dar sunt fix sase luni de cand militarii Moscovei…

- Conflictul din Ucraina apasa asupra intregului sistem umanitar si ar putea avea efecte de durata legate de capacitatea organizatiilor de a face fata situatiilor de urgenta din intreaga lume, a avertizat marti Crucea Rosie, citata miercuri de France Prese. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat luni a avertizat asupra unei escaladari a crizei energetice din cauza disputei cu Moscova, pe fondul sanctiunilor adoptate din cauza invaziei ruse din Ucraina, relateaza DPA, care citeaza Agerpres.

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, s-a aflat joi la Sibiu unde a avut programate mai multe vizite la companii din oraș, precum și intalniri cu diferiți manageri locali. In cursul dupa-amiezii, Florin Spataru s-a intalnit cu Ioan Deac, CEO-ul Compa SA, cea mai mare fabrica din Sibiu cu capital local,…