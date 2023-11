Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a inceput modernizarea procesului de contractare și decontare a serviciilor medicale. Au fost constituite doua comitete de lucru pentru a elabora noile proceduri. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a demarat un proces de „optimizare și modernizare…

- Ca urmare a disfuncționalitaților semnalate la Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS)- modulul CEAS, serviciile medicale , medicamentele și dispozitivele medicale se acorda in regim off-line. In prezent sunt in derulare activitați specifice pentru remedierea disfuncționalitaților aparute,…

- Reputatul medic urolog și profesor universitar, Bob Djavan, a oferit un interviu in exclusivitate pentru Digi24 despre viitorul medicinei. Directorul unui spital cu vechime și renume din Austria a afirmat ca pandemia de COVID-19, cu toate ca a intarziat tratamente importante, a scos ce e mai bun din…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca in sedinta de guvern de joi urmeaza sa fie adoptat un proiect care prevede posibilitatea suplimentarii sumelor pentru serviciile medicale paraclinice, recomandate de medicii de familie in cadrul consultatiilor preventive din pachetul de baza. ‘Avem un proiect important…

- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , s-a referit la sistemul de sanatate din Romania ca avand doua viteze: pe de-o parte sunt medicii care vin de acasa, din timpul lor liber pentru a salva veti, pe de alta parte sunt medicii care refuza sa consulte pacientii. Alexandru Rafila afirma ca va schimba…