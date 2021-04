Stiri pe aceeasi tema

- Gian Piero Gasperini a fost votat cel mai bun antrenor din Serie A pentru a doua oara consecutiv. Tehnicianul formației Atalanta Bergamo a primit trofeul „Banca de Aur” de la Federația Italiana de Fotbal pentru sezonul 2019-2020.

- Antrenorul Stephane Moulin a anuntat vineri ca va parasi, dupa zece ani, banca tehnica a clubului francez de fotbal Angers SCO la finele acestui sezon din Ligue 1, relateaza Reuters. ''Am decis sa ma opresc la finele acestui sezon. Am simtit ca acest sezon a fost dificil si solicitant.…

- La secția ATI din Iași, de exemplu, este o situatie cu care medicii și personalul nu s-au mai confruntat de la debutul pandemiei, ce aminteste mai degraba de dramele cumplite din nordul Italiei, de acum un an, potrivit Ziarul de Iași.Pacienti COVID-19 in stare critica sunt tratati in urgenta la UPU…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani), atacantul lui Juventus, a fost desemnat cel mai bun jucator din Serie A in sezonul 2019/20. Cu Maurizio Sarri pe banca, „Batrana Doamna” a caștigat al 9-lea campionat consecutiv in peninsula, iar Cristiano Ronaldo a fost providențial pentru trupa de pe Allianz Stadium:…

- Radu Dragușin (18 ani) a debutat in acest sezon la campioana en-titre a Italiei, Juventus, iar fundașul roman negociaza prelungirea contractului cu „Batrana doamna”, care expira in aceasta vara. Radu Dragușin a inceput sa se antreneze cu prima echipa a trupei din Torino in acest sezon și a debutat la…

- Portarul Gianluigi Buffon, multiplu campion al Italiei la fotbal cu Juventus, a dezvaluit ca planuieste sa se retraga in iunie 2023, dar nu exclude sa-si agate ghetele in cui inainte de acest termen. Buffon, 43 ani, are contract cu Juventus pana la finele acestui sezon, dar campioana Italiei i-a propus…

- Sambata, „Marca” ieșea pe prima pagina cu informația ca Messi e mai mult decat oricand in ultimele luni partizan al ideii de a ramane la Barcelona. Și ca argentinianul ar fi mai degraba convins in luarea acestei decizii de un plan sportiv sanatos, formarea unei echipe competitive, decat de argumente…