Situație complicată în Germania: nemții sunt îngroziți de creșterea bruscă a prețurilor Nici macar razboiul din Ucraina, schimbarile climatice si coronavirusul nu au fost la fel de ingrijoratoare ca cresterea costului vietii, potrivit sondajului publicat de consultanta de management McKinsey.Aproximativ 57% dintre cei peste 1.000 de respondenti au declarat ca cea mai mare preocupare pentru ei in acest moment este inflatia, cu aproximativ 9 puncte procentuale mai mult decat intr-un sondaj anterior din iunie.Mai mult de doua treimi dintre respondentii la sondaj, efectuat intre 23 septembrie si 2 octombrie, au spus ca se asteapta ca preturile sa continue sa creasca.Prin comparatie,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

