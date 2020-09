Stiri pe aceeasi tema

- Situație neobișnuita in județul Olt, dupa aflarea rezultatelor la alegerile locale. Candidatul USR-PLUS la Piatra Olt, Sandu Craciun, nu și-a regasit nici macar propriul vot pe procesul verbal al secției la care și-a exprimat opțiunea.

