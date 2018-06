Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din 15 este obez. In special baietii. Au burtica moale, sani, sunt rotofei. Fetele au tot mai des alta constitutie fata de generatiile din urma: picioare corpolente, depozite de grasime in partea superioara a corpului etc. Si asta e doar ce se vede la exterior. In momentul in care se instaleaza…

- Un copil din 15 este obez. In special baieții. Au burtica moale, sani, sunt rotofei. Fetele au tot mai des alta constituție fața de generațiile din urma: picioare corpolente, depozite de grasime in partea superioara a corpului etc. Și asta e doar ce se vede la exterior. In momentul in care se instaleaza…

- A avut ea insași o viața grea. A trait in saracie și apoi intr-o casa de copii. A simțit pe pielea și in sufletul ei ce inseamna suferința. Dar a avut ambiție și incredere in Dumnezeu. Iar acum ajuta ea copiii saraci, neglijați, abandonați sau abuzați din București și Ilfov. In mai bine de 20 de ani,…

- Romania anului 2018. O singura țara, in care insa, se intersecteaza doua lumi paralele. Una in care firescul e ca orice copil sa mearga la școala, pentru a primi un minim de educație, iar alta in care școala reprezinta un privilegiu greu, uneori aproape imposibil, de obținut. Sunt copii de aceeași varsta,…

- Copiii la limita obezitatii sau chiar dincolo in primii doi ani ai vietii au rezultate mai slabe la unele facultati cognitive decat copiii cu o greutate normala la varstele de 5 si 8 ani. De asemenea, IQ-ul primilor este mai mic in copilarie.

- Nicoleta Guța s-a pozat nemachiata și a facut imaginea publica, fara sa ii pese de critici. Artista a postat pe contul de socializare o fotografie in care apare alaturi de soțul ei, in studioul de inregistrari. Cei doi par mai fericiți ca niciodata, deși s-a spus ca au divorțat. Chiar daca lipsa machiajului…

- Chef Catalin Scarlatescu a afirmat ca a avut perioade cand nu a dus-o deloc bine din punct de vedere financiar. Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din Romania. Juratul de la emisiunea Chefi la cuțite , a facut marturisiri despre viața sa la emisiunea pe care Mihai Morar o prezinta…

- Din pacate, in ziua de azi timpul lung de munca și lipsa pauzelor reprezinta "programul normal de lucru" al multor romani. Potrivit statisticilor, romanii lucreaza ore suplimentare pentru a avea bani și deseori la serviciu sunt nevoiți sa suporte situații stresante care ii aduc la capatul puterilor.…