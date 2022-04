Stiri pe aceeasi tema

- China a trimis armata in Shanghai pentru a ajuta la testarea COVID-19 a tuturor celor 26 de milioane de locuitori ai metropolei. Chinaara se confrunta cu cel mai grav focar epidemic din ultimii doi ani, relateaza Reuters. Capitala economica a Chinei a devenit in ultimele zile epicentrul unui nou val…

- Centrul financiar al Chinei, Shanghai, a impus luni un lockdown in doua etape pentru cei 26 de milioane de locuitori ai sai, cu inchiderea podurilor si tunelurilor si restrictionarea traficului pe autostrazi, in incercarea de a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters,…

- Shanghai Disney Resort a anuntat duminica ca se va inchide temporar pana la o noua notificare incepand de luni, din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 din China, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul din Hong Kong a cerut sa fie abilitat, de urgența, pentru a le permite medicilor și asistentelor din China sa vina in regiune, in contextul unei explozii de cazuri și de spitalizari COVID, potrivit The Guardian. Medicii din China continentala trebuie sa promoveze anumit examene pentru a profesa…

- Incidenta in municipiul Constanta a trecut astazi 5 februarie 2022 pragul de 30 de cazuri la mia de locuitoriPotrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, sambata, 5 februarie 2022, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta este de 30,74…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, miercuri 2 februarie, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta este de 26.57 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ieri, cand a fost de 25.61In ceea ce priveste judetul Constanta,…

- La nivelul județului Suceava in ultimele 24 de ore au decedat 7 persoane (Granicești, Paltinoasa, Suceava, Udești, Bilca, Falticeni, Bogdanești) ca urmare a infecției cu Covid – 19. De la inceputul pandemiei și pana in prezent au decedat 2108 de suceveni. The post Crește numarul deceselor din cauza…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice 2022 (4-20 februarie) au anuntat miercuri ca s-au inregistrat noua cazuri pozitive la Covid-19 printre cei sositi in China si alte patru printre cei acreditati in bula de securitate de la Beijing, transmite DPA, informeaza Agerpres. Din cele 13 cazuri pozitive…