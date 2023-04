Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 185 de persoane au fost ucise si 1.800 au fost ranite in luptele din Sudan, a anuntat luni mediatorul german al Natiunilor Unite Volker Perthes prin videoconferinta la New York, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres.''Situatia este foarte fluida. Este dificil de…

- Turbulentele politice si sociale din Israel, legate de proiectul de reforma din justitie al guvernului premierului Benjamin Netanyahu, ii ingrijoreaza pe liderii de afaceri din aceasta tara, care se tem de ceea ce s-ar putea intampla, relateaza CNBC.Israelul se afla intr-o perioada de acalmie, dupa…

- Prim-ministrul Rishi Sunak a declarat duminica ca guvernul britanic lucreaza pentru a gasi o solutie care sa limiteze potentiala afectare a companiilor rezultata din prabutirea bancii americane Silicon Valley Bank si a filialei sale din Marea Britanie, transmite Reuters.Sunak a spus ca a inteles…

Dupa demisia neașteptata a premierului Scoției, Nicola Sturgeon, se da startul cursei pentru a deveni urmatorul lider al Partidului Național Scoțian (PNS), noteaza Sky News.

FBI a efectuat doua perchezitii in ultimele saptamani la Universitatea din Delaware in cadrul anchetei privind gestionarea de catre presedintele Joe Biden a unor documente clasificate, relateaza CNN, citand o sursa apropiata anchetei.

Șeful delegației UE in Siria, romanul Dan Stonescu, a vorbit intr-un interviu in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO despre situația din Siria, cu ce se confrunta oamenii pe teren și ce face Uniunea Europeana in acest sens.

Cat de dispusi sunt cetatenii UE sa ofere acces la datele lor personale atunci cand sunt online?

Seful de cabinet al presedintelui american Joe Biden, Ron Klain, ar urma sa demisioneze dupa doi ani in acest post foarte sensibil si central la Casa Alba, au informat sambata mass-media americane, relateaza duminica AFP, citat de Agerpres.