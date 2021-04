Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 163 de nave au tranzitat Canalul Suez de la redeschiderea acestuia si alte 292 erau in asteptare, potrivit Leth Agencies din Egipt. Presedintele Autoritatii Canalului Suez, Osama Rabie, a sugerat ca vremea, inclusiv vantul puternic, si o eroare umana ar fi jucat un rol in esuarea navei,…

- Criza din Canalul Suez a fost rezolvata: dupa aproape o saptamana, cargoul care a blocat complet calea maritima a fost eliberat din capcana de nisip, in uralele oamenilor care au participat la operațiune.

- Nava Ever Given care a blocat timp de mai multe zile Canalul Suez a fost repusa pe linia de plutire si in prezent este asigurata, a anuntat compania Inchcape Shipping Services, intr o postare pe Twitter.Nu se stie insa cat va mai dura pana cand circulatia navelor va fi reluata normal.Autoritatea Canalului…

- Nava de 400 de metri cu peste 16.000 de containere la bord a fost deblocata la ora locala 04:30 si a fost asigurata la acel moment, Inchcape, provider de servicii maritime, a anuntat pe Twitter. Serviciul de urmarire a navelor VesselFinder a schimbat pe site-ul sau statutul acesteia ca fiind „in miscare”.…

- Ranfluarea unei nave portcontainer care a esuat marti in canalul Suez si a blocat complet navigatia pe aceasta cale maritima esentiala ar putea dura mai multe saptamani, a declarat joi compania care se ocupa de aceasta operatiune, in timp ce 156 de nave sunt blocate in zona, relateaza Reuters.…

- Un cargobot masiv s-a blocat marti de-a latul Canalului de Suez dupa ce a fost deviat de rafale puternice de vant, a anuntat compania care opereaza nava, traficul fiind blocat pe una dintre cele mai circulate rute comerciale din lume, transmite AFP.

