Situatia ramane dramatica in Italia. COVID a ucis peste 850 de oameni in doar 24 de ore Italia a raportat marti, 24 noiembrie, 853 de decese asociate COVID-19, in crestere fata de 630 in urma cu o zi si cel mai grav bilant inregistrat dupa data de 28 martie, transmite Reuters. Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus a fost de 23.232 (din 188.659 de teste), comparativ cu 22.930 luni (din 148.945 de teste). Italia, prima tara occidentala grav lovita de pandemie, a raportat pana acum 51.306 decese din 1,455 milioane de infectari cu SARS-CoV-2. Desi numarul de decese a fost cel mai ridicat din Europa in ultimele zile, rata de crestere a spitalizarilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat, marți, cel mai grav bilanț dupa data de 28 martie, raportand 853 de decese din cauza infectarii cu COVID-19, in creștere fața de 630 inregistrate luni, relateaza Agerpres.MinisterulSanatații a precizat ca numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus afost de 23.232, din 188.659…

- In ultimele 24 de ore, Italia a inregistrat 39.811 de cazuri noi de coronavirus, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii. Acesta este cel mai mare bilant raportat pana acum de autoritațile din aceasta tara, transmite Reuters, citata de Agerpres.Ministerul Sanatatii a mai raportat 425 de decese asociate…

- Italia a raportat, marti, 353 de decese asociate COVID-19, cea mai mare cifra zilnica din 6 mai pana in prezent, potrivit Reuters, citata de Agerpres.De asemenea, peste 28.244 de cazuri noi au fost anuntate in ultimele 24 de ore, de la 22.253 luni. In total, 39.412 persoane au murit pana in prezent…

- 353 de decese asociate COVID-19 a raportat astazi Italia, cea mai mare cifra zilnica din 6 mai, fata de 233 inregistrate luni, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit Reuters. Peste 28.244 de cazuri noi au fost anuntate in ultimele 24 de ore, de la 22.253 luni. In total, 39.412 persoane…

- Numarul cazurilor noi pentru data de 26 octombrie este mai mic in comparație cu zilele trecute, insa s-au facut cu 37.000 mai puține teste, informeaza La Repubblica.Numarul noilor cazuri de coronavirus in Italia a coborat luni la 17.012 (124.686 de probe; 14.778.688 de la inceputul pandemiei), dar numarul…

- Europa a devenit, sambata, a doua regiune a lumii, dupa America Latina, care depaseste pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, informeaza Reuters, relateaza News.ro.Joi, Europa a raportat pentru prima data 200.000 de noi cazuri de infectare intr-o zi, multe tari din sudul continentului…

- Mai multe tari din Europa de Est impun sambata noi restrictii. In țari din restul continentului epidemia de COVID-19 a ucis mai mult de 10.000 de persoane in Germania si a contaminat mai mult de un milion in Franta, scrie AFP. Restrictiile au provocat de asemenea ciocniri in Italia, la Napoli, intre…

- Italia a anuntat joi 2.548 de cazuri noi de infectii cu coronavirus in ultimele 24 de ore, fiind pentru prima oara de la sfarsitul lunii aprilie cand bilantul zilnic depaseste 2.000 de cazuri, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, transmite Reuters. De asemenea, au avut loc si 24 de decese provocate…